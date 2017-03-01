2017泰國國際發明展 聖約大『運動型多功能操控系統』勇奪1金1特別獎



(中央社訊息服務20170301 16:21:33)第20屆泰國國際發明展日前在曼谷國際貿易展覽中心圓滿閉幕，共有21個國家、1,300件作品參與展出。今年台灣在世界發明智慧財產聯盟總會（WIIPA）秘書長謝曼麗領隊下，第3年參賽，台灣代表團共獲得4金、4銀、1銅及3特別獎的好成績。聖約翰科技大學電機工程系（簡稱：聖約大電機系）陸家樑老師與基隆二信高級中學以『具有可控制時間與分數的運動型多功能操控系統』作品奪得1面金牌及羅馬尼亞特別獎，為科技大學與高中職之垂直整合，再創成功的合作模式。



聖約大電機系陸家樑老師表示，目前很多運動場館都有計分設備，但是建置的費用昂貴，且一套計分設備只能滿足一種運動需求。因此他與二信高中同學共同設計「運動型多功能操控系統」，以電腦主機撰寫軟體程式，將具有可控制時間與分數的操控系統功能顯示於電腦螢幕，可以同時選擇多種賽事分數，且能同步顯示於不同尺寸的液晶顯示器、電視螢幕或投影機。目前已接到50套系統訂單，每套系統市價台幣15,000元起，可說是便宜又實用，深獲評審青睞。



陸家樑老師說，這項發明是電機系學生在授課課程與專題實務中發想而成，結合了理論與實務的整合，其中又以黃偉業同學的著力最深。而基隆二信高級中學是聖約大的策略聯盟學校，平常每兩週都會和聖約大師生一同研究與學習，雖然只能完成時間的VB設計，但是學習的態度和家長的督促，亦令人感佩和讚賞。



訊息來源：聖約翰科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209372.aspx