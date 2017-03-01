邁向亞洲矽谷！國內首次ARVR產官學高峰論壇



(中央社訊息服務20170301 15:57:15)國內首次VR/AR產官學三方高峰論壇，今(1)日於高雄軟體園區舉辦，應邀出席的行政院政委唐鳳、高雄市副市長史哲、教育部司長詹寶珠、科技部副司長賴宇亭、經濟部工業局代局長呂正華、行政院南部聯合服務中心執行長黃義佑，以及主辦單位經濟部加工出口區處長黃文谷和VR/AR業者：HTC、智崴、智冠、全台25位校長共同見證「VR/AR跨域體感產學研發聯盟」的成立，40位與會貴賓一同穿上代表尖端科技、前瞻視野的鋼鐵人StarkT恤，啟動T恤上的數位心臟即象徵臺灣VR/AR產業共同凝聚光與熱，從高雄啟航、邁向國際！



數位政委唐鳳出席論壇體驗VR遊戲，並於現場闡述她對VR技術的理解及期待，她認為VR的特色可以突破時間跟空間的維度，有助於共同理解的形成，「以後人在國外要進行演講或教學，都只要弄一台機器就好。」未來，即將翻轉，而這也將是南部經濟轉型的重要關鍵。



國內第1次，政府與VR/AR產業的正向對話論壇聚焦探討臺灣VR/AR產業的未來，現場並針對該產業的3大商業應用趨勢進行產學對話，分別是《動作平台結合VR邁向全球市場》、《虛擬實境內容發展策略與挑戰》與《我的高雄夢》，結合產官學觀點，希望藉此解決VR產業的現有困境與未來十年的對應發展。



經濟部工業局的謝戎峰副組長對智慧體感產業的未來充滿期待，他表示：「針對智慧體感產業，最重要的是整合軟硬體以及針對消費者需求的服務與應用。台灣可以媒合國內外科技大廠共同進行軟硬體結合，在高雄的亞洲新灣區發展為育成創新發展的場域，由地區的發展擴散爲全國的發展，進而達到高雄產業所謂“華麗轉身”的轉型。此外，政府可以協助優化現有相關法規，協助民間專心發展VR/AR產業。並期望未來發展導向轉為先發展內需，成熟後再輸出相關技術與經驗。」



南臺灣VR/AR軟實力，從高雄航向國際智崴資訊的歐陽志宏總經理於論壇中分享《智崴動作平台結合VR邁向全球市場》，智崴總部位於高軟園區，是全球唯二擁有5D體感遊戲專利的臺灣廠商，而歐陽志宏總經理並不滿足於現況，他表示:「台灣的傳統產業有足夠技術製造產品，但還在傳統加工的思維，目前除了技術上有暈眩等困難，更重要的是沒有非玩不可的應用，大家還在思索更合適的內容。」



此外，AR與IP的結合技術也引起現場的熱烈討論，座落在高雄工業區的全台遊戲龍頭 智冠科技公司，去年營收154億不僅打破該公司歷史新高，更一肩力扛全台遊戲產值27%，董事長王俊博更耗資二千萬推出AR手遊《我的英雄夢GO》，發表後獲得國際玩家高度評價，目前已有大陸、日本遊戲業者前來洽商合作專案，成為國內首家成功外銷AR遊戲的業者。



消弭產學落差，20所大學校長齊聚共謀一個產業的催生，不只要看產業未來性和成熟性，更要未雨綢繆的看人才銜接的即戰力，台灣長期存在的產學落差，讓業界困擾也讓學生擔心找不到工作，無法學以致用；全台20位校長齊聚VR/AR跨域體感高峰論壇現場，關心台灣產業的未來翻轉與人才缺口，南臺科大校長戴謙於論壇中表示：「以往大學都只在幕後負責技術研發工作，缺乏直接的市場回饋與挑戰，常常導致研發與市場之間的巨大落差。因此南臺於今年2月甫成立「B16 VR 體驗館」，將學校師生的研發成果化為產品推向市場，直接面對消費大眾的考驗，創下國內大學包辦研發、產製、營銷一貫化經營VR 體驗店的先例，才更能真正知道消費者想要什麼？業界需要什麼？也才能培育出更符合產業需求、更有即戰力的人才。」



扭轉臺灣產業，邁向亞洲矽谷「105年為臺灣VR元年，我國VR/AR產業已然成形，政策如何配合來加速這個產業愈發成熟，讓臺灣站穩亞洲矽谷的戰略性位置，是當前最重要的議題。加工處歡迎VR/AR新創業者來到高雄軟體園區，並持續培育創新娛樂應用人才，強化創新創業基地，積極推動高雄軟體園區成為體感科技VR/AR娛樂應用示範場域，帶動南部產業發展。」主辦單位的經濟部加工處處長黃文谷直指目前業界共同痛處，並張開雙手歡迎VR/AR新創業者來到高雄，為業者打了一劑強心針。



美麗的藍色港灣，已經成功轉型為代表數位與娛樂脈動的亞洲新灣區，翻轉的不只是舊有的高雄產業軸線，更扭轉長期以來的產業與人才之區域失衡問題；在高喊全球化與數位化的變遷脈動下，高雄如何透過區域經濟的整合來彰顯其重要性，並以此延伸讓人才、知識、資源透過數位的面貌向全球輸出，將是台灣未來十年最重要的一役。



訊息來源：臺灣產學策進會



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