資源共享 服務大眾 文化部、臺北市政府、財團法人二二八事件紀念基金會共同簽署合作備忘錄簽約儀式中央社 (2017-03-01 15:41)
資源共享 服務大眾 文化部、臺北市政府、財團法人二二八事件紀念基金會共同簽署合作備忘錄簽約儀式
(中央社訊息服務20170301 15:39:17)今年是二二八事件70周年，也是台灣解除戒嚴30周年，為深化國家推動轉型正義的理念，國內人權三館包括台北二二八紀念館、二二八國家紀念館，以及國家人權博物館籌備處，今天上午由台北市政府副市長陳景峻、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元、文化部長鄭麗君部長等共同簽署「國內人權三館合作備忘錄」，期待透過三館資源重整，還原歷史真相，共同實現轉型正義，推廣人權教育，使人權民主成為台灣社會發展的重要基石。
簽署儀式上午於台北二二八紀念館藝文廣場隆重舉行，邀請見證者財團法人大眾教育基金會董事長簡明仁，與二二八、白色恐怖事件的受難者家屬們近百位共同出席，期許人權三館合作，深化史料研究展示與人權教育，推動社會對話與和解。
財團法人二二八事件紀念基金會薛化元董事長致詞時，感謝文化部與政府相關部門對二二八基金會的大力協助，很樂見在鄭麗君部長的倡議下，國內人權三館正式踏出合作的第一步，「資源重整，使得國家威權統治時期的人權檔案，包括二二八事件與白色恐怖有了統整的平台。」薛董事長表示，受難者與家屬對於轉型正義的期待，除了釐清歷史真相外，「關鍵在於探究責任」，唯有如此才能真正記取歷史教訓，使國人為未來一起奮鬥。
文化部長鄭麗君指出，從二二八事件發生、綏靖、清鄉、到之後長達40年的白色恐怖，「許多台灣先輩不幸犧牲，家屬則長期遭受歧視，有無盡的哀痛不敢說出。」她表示，這段台灣人權史的共同傷痛，是不分左右、不分統獨、不分族群、不分世代的，「面對歷史，我們不能迴避，是全面推動轉型正義的時候了。」
鄭麗君部長強調，轉型正義目標就在還原歷史真相、釐清責任歸屬、推動平反賠償，並深化人權教育。她就任以來積極完成國家人權博物館的組織法研議，已正式函送行政院，未來立法通過後，將成為國家最高的人權博物館機構，「統整台灣戰後威權史料、研究展示，成為推動人權教育的基地；也支持人權相關團體與組織，協助社會進行人權教育，使人權價值成為民主社會的重要基盤。」
陳景峻副市長上台致詞時則表示，台灣過去因為威權統治與文化衝突，導致二二八事件，而1949年宣布戒嚴，「更使民主停滯，很多人受到苦難迫害。」他指出，經過民主前輩共同努力，才創造民主與人權普世價值，「台灣人今天在此安居樂業，呼吸新鮮空氣，都該感念這些民主前輩，並應共同追究當年迫害民主先烈的歷史真相。」
見證者財團法人大眾教育基金會董事長簡明仁表示，他的父親簡吉因為推動台灣農民組合運動，在日本殖民時期就被檢肅居留，「那十幾年當中，家人都知道父親被關在哪裡，但是二二八事件之後父親遭到追捕並槍決，家人都不知道父親在哪裡。」他指出，台灣所有的樣態都有前因後果，「推動轉型正義，就是尋歷史真相，還長輩清白。」簡董事長認為唯有做壞事的受到懲罰，行公義的受到尊敬，台灣社會才有上升的力量。
典禮在隨後三位首長共同簽署合作備忘錄的儀式中完成。臺北市政府文化局所屬台北二二八紀念館、二二八國家紀念館、國家人權博物館籌備處共同表示，台灣曾經因為統治者的威權心態、嚴重的文化衝突等各種因素，引起1947年的二二八事件，隨後1949年實施戒嚴，白色恐怖數十年間籠罩台灣社會，造成台灣人民的集體創傷，至今仍未完全消弭。今年是二二八事件70周年，也是台北二二八紀念館建館20周年，在這深具歷史意義的日子裡，共同簽署三館合作備忘錄，希望匯聚大家的力量，一起探討二二八事件及白色恐怖時期的歷史真相，還給受難者前輩們清白，追究加害者責任，實踐轉型正義的公義理念，台灣社會才能療傷止痛、和解共生。
訊息來源：文化部
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