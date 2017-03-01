資源共享 服務大眾 文化部、臺北市政府、財團法人二二八事件紀念基金會共同簽署合作備忘錄簽約儀式



(中央社訊息服務20170301 15:39:17)今年是二二八事件70周年，也是台灣解除戒嚴30周年，為深化國家推動轉型正義的理念，國內人權三館包括台北二二八紀念館、二二八國家紀念館，以及國家人權博物館籌備處，今天上午由台北市政府副市長陳景峻、財團法人二二八事件紀念基金會董事長薛化元、文化部長鄭麗君部長等共同簽署「國內人權三館合作備忘錄」，期待透過三館資源重整，還原歷史真相，共同實現轉型正義，推廣人權教育，使人權民主成為台灣社會發展的重要基石。



簽署儀式上午於台北二二八紀念館藝文廣場隆重舉行，邀請見證者財團法人大眾教育基金會董事長簡明仁，與二二八、白色恐怖事件的受難者家屬們近百位共同出席，期許人權三館合作，深化史料研究展示與人權教育，推動社會對話與和解。



財團法人二二八事件紀念基金會薛化元董事長致詞時，感謝文化部與政府相關部門對二二八基金會的大力協助，很樂見在鄭麗君部長的倡議下，國內人權三館正式踏出合作的第一步，「資源重整，使得國家威權統治時期的人權檔案，包括二二八事件與白色恐怖有了統整的平台。」薛董事長表示，受難者與家屬對於轉型正義的期待，除了釐清歷史真相外，「關鍵在於探究責任」，唯有如此才能真正記取歷史教訓，使國人為未來一起奮鬥。



文化部長鄭麗君指出，從二二八事件發生、綏靖、清鄉、到之後長達40年的白色恐怖，「許多台灣先輩不幸犧牲，家屬則長期遭受歧視，有無盡的哀痛不敢說出。」她表示，這段台灣人權史的共同傷痛，是不分左右、不分統獨、不分族群、不分世代的，「面對歷史，我們不能迴避，是全面推動轉型正義的時候了。」



鄭麗君部長強調，轉型正義目標就在還原歷史真相、釐清責任歸屬、推動平反賠償，並深化人權教育。她就任以來積極完成國家人權博物館的組織法研議，已正式函送行政院，未來立法通過後，將成為國家最高的人權博物館機構，「統整台灣戰後威權史料、研究展示，成為推動人權教育的基地；也支持人權相關團體與組織，協助社會進行人權教育，使人權價值成為民主社會的重要基盤。」



陳景峻副市長上台致詞時則表示，台灣過去因為威權統治與文化衝突，導致二二八事件，而1949年宣布戒嚴，「更使民主停滯，很多人受到苦難迫害。」他指出，經過民主前輩共同努力，才創造民主與人權普世價值，「台灣人今天在此安居樂業，呼吸新鮮空氣，都該感念這些民主前輩，並應共同追究當年迫害民主先烈的歷史真相。」



見證者財團法人大眾教育基金會董事長簡明仁表示，他的父親簡吉因為推動台灣農民組合運動，在日本殖民時期就被檢肅居留，「那十幾年當中，家人都知道父親被關在哪裡，但是二二八事件之後父親遭到追捕並槍決，家人都不知道父親在哪裡。」他指出，台灣所有的樣態都有前因後果，「推動轉型正義，就是尋歷史真相，還長輩清白。」簡董事長認為唯有做壞事的受到懲罰，行公義的受到尊敬，台灣社會才有上升的力量。



典禮在隨後三位首長共同簽署合作備忘錄的儀式中完成。臺北市政府文化局所屬台北二二八紀念館、二二八國家紀念館、國家人權博物館籌備處共同表示，台灣曾經因為統治者的威權心態、嚴重的文化衝突等各種因素，引起1947年的二二八事件，隨後1949年實施戒嚴，白色恐怖數十年間籠罩台灣社會，造成台灣人民的集體創傷，至今仍未完全消弭。今年是二二八事件70周年，也是台北二二八紀念館建館20周年，在這深具歷史意義的日子裡，共同簽署三館合作備忘錄，希望匯聚大家的力量，一起探討二二八事件及白色恐怖時期的歷史真相，還給受難者前輩們清白，追究加害者責任，實踐轉型正義的公義理念，台灣社會才能療傷止痛、和解共生。



訊息來源：文化部



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