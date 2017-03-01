郭泰源與各國總教練相見歡中央社 (2017-03-01 19:31)
世界職棒經典賽中華隊總教練郭泰源（右2），1日在首爾高尺巨蛋棒球場記者中心，與南韓總教練金寅植（右1）等各國總教練相見歡。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年3月1日
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