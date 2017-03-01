林智勝代表中華隊 為台灣最後一搏中央社 (2017-03-01 19:31)
被總教練郭泰源點名是中華隊關鍵人物的中華隊隊長林智勝，1日在首爾高尺巨蛋棒球場記者中心透露，將為台灣最後一搏。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年3月1日
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