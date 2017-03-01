林智勝：為台灣最後一搏中央社 (2017-03-01 19:31)
中華隊隊長林智勝1日下午在首爾高尺巨蛋棒球場進行的世界職棒經典賽首爾賽前記者會上表示，這次是最後一次穿中華隊戰袍，將為台灣最後一搏。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年3月1日
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