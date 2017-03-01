林智勝出席首爾經典賽記者會中央社 (2017-03-01 19:31)
中華隊隊長林智勝（右）1日下午在首爾高尺巨蛋棒球場新聞中心進行的世界職棒經典賽首爾賽前記者會上，與以色列隊捕手（左）接受媒體記者訪問。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年3月1日
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