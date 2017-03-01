郭泰源出席首爾經典賽總教練記者會中央社 (2017-03-01 19:31)
中華隊總教練郭泰源1日下午在首爾高尺巨蛋棒球場新聞中心舉行世界職棒經典賽首爾賽前記者會，接受媒體記者訪問。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年3月1日
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