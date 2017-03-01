安麗盃慶20年 熊讚同台中央社 (2017-03-01 19:30)
安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽邁入第20年，安麗台灣總經理陳惠雯（左2）等人切蛋糕慶祝，台北世大運吉祥物「熊讚Bravo」也同台慶賀。中央社記者吳家昇攝 106年3月1日
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