HBL男子組 決戰小巨蛋中央社 (2017-03-01 19:30)
105學年度高中籃球甲級聯賽總決賽4日、5日兩天在台北小巨蛋舉行，男子組南山高中、松山高中、高苑工商、能仁家商等4名球員代表，1日在記者會上合影。中央社記者林宏翰攝 106年3月1日
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