HBL女子組 週末決戰小巨蛋中央社 (2017-03-01 19:30)
105學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）總決賽4日、5日兩天將在台北小巨蛋舉行，女子組4強普門高中、滬江高中、永仁高中、南山高中等4名球員代表在記者會上合影。中央社記者林宏翰攝 106年3月1日
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