安麗盃20年 明星選手同台中央社 (2017-03-01 19:30)
安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽邁入第20年，安麗台灣總經理陳惠雯（左3）頒獎給曾參加過14屆以上的選手「女殺手」林沅君（左起）、韓國小魔女金佳映、「毀滅女公爵」艾莉森費雪（Allison Fisher）、「撞球天后」柳信美及20屆全勤的(木尾)谷景美。中央社記者吳家昇攝 106年3月1日
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