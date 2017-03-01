日期:3月1日晚，2017賽季亞冠聯賽小組賽第二輪賽事繼續進行，廣州恆大客場對陣水原三星，上半場恆大1-2落後。第15分鐘，水原三星在角球攻勢中由桑托斯進球；第24分鐘，高拉特的精彩進球幫助恆大扳平比分；第32分鐘，水原三星再度於角球攻勢中進球，若納桑破門。

小組賽首戰恆大在主場以7-0的比分大勝中國香港的東方隊，上周末恆大又戰勝江蘇蘇寧捧取了超級杯冠軍，本場比賽恆大延續了新賽季前兩戰的首發陣容。水原三星小組賽首戰客場1-1戰平川崎前鋒，是4支韓國球隊中唯一拿到積分的球隊，曾在恆大效力的趙源熙此戰擔任替補。

開場后恆大展開積極壓迫，前3分鐘比賽持續在水原三星半場進行。隨比賽深入，水原三星通過左路的連續衝擊進入狀態，與恆大形成膠著對峙。新賽季前兩場比賽中，恆大中前場的快速傳遞運轉給人留下較深刻印象，此戰第10分鐘，恆大在鄭智前場斷球後於左路打出流暢傳遞，郜林進入禁區但稍稍越位。此後郜林在中前場拼搶中連續被判定犯規，水原三星球員接連出現略顯誇張的倒地。

亞冠小組賽首輪韓國球隊的主場賽事中，均出現了球場較為濕滑的情況；此戰水原世界杯球場的場地有些斑駁，比賽又逢小雨天氣，水原三星的快速衝擊打法體現出了對場地情況的適應性。第14分鐘，水原三星左路快攻傳中製造威脅，馮瀟霆與若納桑貼身纏鬥中將球破壞，慢鏡頭顯示馮瀟霆手部似乎觸到了皮球。

第15分鐘，水原三星通過角球攻勢取得進球：前韓國國腳廉基勛的左側角球傳出快速弧線，水原三星前點雙人搶點帶亂恆大防線，身高1米65的桑托斯在小禁區線附近頭槌破門。失球后的恆大逐步提升進攻節奏。第22分鐘，阿蘭靈巧轉身發起快攻，廉基勛故意拉拽犯規領到黃牌。

第24分鐘，恆大將比分扳平：恆大通過前場逼搶形成持續壓迫，高拉特中路以頭槌搶下落點，郜林迅速過渡給右路的廖力生，廖力生不做停頓將球挑至禁區線附近，高拉特順勢抽射打出極高水準，皮球直飛進球門后角。

此後一時段恆大完全進入進攻狀態，對水原三星形成持續壓制。但比賽風雲突變，第32分鐘，水原三星通過若納桑的一腳冷射製造威脅，曾誠將球撲出底線；廉基勛換至右路主罰角球，他突然傳出快速低平球，恆大禁區中路出現空檔，若納桑包抄施射破門。

水原三星士氣大振，連續阻斷恆大進攻並不斷策動快攻。第39分鐘，水原三星左路傳中又引出威脅，在曾誠擊球瞬間，若納森高高躍起搶先頭槌，皮球擊中橫樑。片刻后恆大中路直傳助郜林形成快速前插，郜林被判定越位，慢鏡頭顯示判罰值得商榷。第44分鐘，水原三星利用恆大失誤形成快攻，曾誠衝出禁區解圍未能踢遠，李鎬翼試圖吊射空門時失誤。上半場恆大1-2落後。

進球信息

水原三星：第15分鐘，廉基勛左側角球傳中，桑托斯頭槌破門

廣州恆大：第24分鐘，廖力生右路快速挑傳，高拉特轉身抽射破門

水原三星：第32分鐘，廉基勛右側角球傳中，若納桑禁區中路施射破門

黃牌信息

水原三星：廉基勛（第22分鐘）

首發陣容及換人

水原三星：1-申和容；6-尤爾曼、15-具滋龍、40-李正秀、32-李鎬翼；4-李容來、11-金敃友、16-李宗成；7-若納桑、10-桑托斯、26-廉基勛

廣州恆大：19-曾誠；35-李學鵬、6-馮瀟霆、5-張琳芃、12-王上源；8-保利尼奧、10-鄭智；7-阿蘭、11-高拉特、2-廖力生；29-郜林

（木之火）