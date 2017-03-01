"中國美巡賽"變"中國巡迴賽" 到底發生了什麼？北京新浪網 (2017-03-01 18:59)
日期:2017年3月1日下午六點鐘左右，中國美巡賽微信公眾號更名為「中國巡迴賽」，相應的公眾號LOGO也由原來的這樣：
變成了這樣：
迄今為止，已經是第三次變更LOGO圖像了，最開始是這樣：
這次名稱的更替是否意味著：原來的中國美巡賽會變成純粹的中國巡迴賽？是否還能擁有世界積分？想走出國門的中國球員面臨怎樣的將來？
我們還在等待。。。。。。
（文章來源：GP高爾夫人）
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