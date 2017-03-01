3月1日，2017賽季亞冠聯賽繼續展開小組賽第二輪的爭奪，廣州恆大客場對陣韓國水原三星。

比賽進行到25分鐘，恆大在對方半場反搶成功，高拉特將球頭槌點給郜林，郜林接球后將球交給右側的廖力生，廖力生頭槌傳給插上的高拉特，後者在禁區線上打出一腳世界波！恆大客場將比分扳為1-1。