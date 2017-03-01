進球動圖-恆大再吃角球虧 水原無人防守之人破門北京新浪網 (2017-03-01 18:41)
3月1日，2017賽季亞冠聯賽繼續展開小組賽第二輪的爭奪，廣州恆大客場對陣韓國水原三星。
比賽第32分鐘，恆大再丟一球。廉基勛戰術角球開出，若納森在無人防守的情況下破門得分。水原2-1領先恆大。
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