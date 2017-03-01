劉煒：和朱芳雨同場競技很開心 本場爭取取勝北京新浪網 (2017-03-01 18:18)
劉煒和朱芳雨
日期:3月1日，2016-17賽季CBA季後賽首輪第三場今晚打響，四川品勝隊將在客場挑戰廣東隊。兩隊中的兩位老將朱芳雨和劉煒在季後賽中都有著不錯的表現，劉煒也表示，在現在這個年紀還能和朱芳雨在賽場上同場競技很開心。在季後賽的兩場比賽中，劉煒分別得到20分和12分，依然是四川隊本土最穩定的得分手。
在談到哈達迪今晚的復出時，劉煒表示：從常規賽到季後賽，我們已經跟廣東隊交手四場了，哈達迪的復出對於我們來說是一個非常好的消息，你也知道既然已經可以在場上比賽，我們都會全力以赴。希望給球迷奉獻精彩的比賽，也希望多打一兩場球。
目前，四川隊以總比分0-2落後廣東隊，今晚對四川隊來說是「生死戰」。對此，劉煒表示：我覺得跟常規賽一樣，不會想太多，一場場打。先把今晚打好，爭取取得勝利。從球隊來說會有細小的改動，但不會有很大變化，很多東西看臨場應變。
劉煒今年37歲，朱芳雨今年也已經34歲了，兩人曾在國家隊做過多年隊友，彼此也是十分熟悉。劉煒也表達了如今還能和老隊友在賽場相遇的看法：其實我覺得更多的是一種開心，碰到多年的國家隊隊友，挺開心的，希望都能健康，多給大家奉獻精彩的時刻。
（番茄吐絲）
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