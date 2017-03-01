來源：中國之隊

中國女足將在日期:今晚11點迎戰2017阿爾加夫杯國際女足邀請賽的首個對手荷蘭女足！為此，中國之隊在今日發佈了女足賽前官方宣傳片，為即將踏上戰場的鏗鏘玫瑰們擂響戰鼓！

她們可以複製梅西的自由球

她們可以像齊達內一樣戲耍對方後衛

她們還能打進不可思議的中場吊射

她們在過去的兩年中

無懼強敵，成功突圍

連續打進世界杯和奧運會八強

2017年，她們再次踏上征程

葡萄牙阿爾加夫杯，鏗鏘玫瑰，準備好了！

賽前新聞發佈會

葡萄牙當地時間28日下午，2017「阿爾加夫杯」賽事所有參賽球隊的賽前新聞發佈會在阿爾布費拉舉行。發佈會開始前，除未到場的西班牙主教練外，其他11支參賽隊伍的主教練一起合影留念。由於在世界大賽多有交手，各國主教練間也彼此相熟，熱情攀談。

新聞發佈會按分組依次進行，中國隊所在的C組最後一個上台。主帥布魯諾首先對此次參賽的對手做了簡要分析：「從世界排名來看，其他球隊都在我們之前。我們在這裡有著豐富的比賽經驗。亞足聯的幾支球隊並不是平均分在了每個小組，我們組就有澳大利亞隊。」

面對世界排名位列自己身前的荷蘭女足，主帥布魯諾在表達球隊必勝信念之餘也不忘展現法國人特有的幽默，「我們會盡全力，而幾乎每個教練來到這裏都說要盡全力。但這並不是教練之間的比賽，這是隊員之間的比賽！但我們還是會團結起來，全力以赴應對每場比賽。」

對手聚焦

明年將要承辦女足歐洲杯的荷蘭隊，也希望通過此次比賽提升自己，荷蘭隊主教練維格曼坦言：「對於我們來說這是一次很好的機會，來看看自己在世界上的位置，球隊也希望有所提高。荷蘭將承辦明年的歐錦賽，因此我們希望藉此機會來提升自己，也希望在世界足壇看到更多的荷蘭球員。我們會為這項比賽拼盡全力，期待與其他的這幾支高水平的球隊過招。」

節目預告

今晚11點，中央電視台體育頻道將直播女足姑娘們的首場比賽。希望球迷朋友們能夠關注和支持中國女足！將近一個月的準備，鏗鏘玫瑰們已經執銳披堅，阿爾加夫杯，我們來了！