3月1日，2017賽季亞冠聯賽繼續展開小組賽第二輪的爭奪，廣州恆大客場對陣韓國水原三星。

比賽進行到15分鐘，廉基勛角球開出，禁區內的桑托斯頭槌攻門得手，恆大客場暫時0-1落後，這也是恆大賽季開始以來丟的第一球。

（新體）