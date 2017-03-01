進球動圖-水原角球開出頭槌破網 恆大丟賽季首球北京新浪網 (2017-03-01 18:25)
3月1日，2017賽季亞冠聯賽繼續展開小組賽第二輪的爭奪，廣州恆大客場對陣韓國水原三星。
比賽進行到15分鐘，廉基勛角球開出，禁區內的桑托斯頭槌攻門得手，恆大客場暫時0-1落後，這也是恆大賽季開始以來丟的第一球。
（新體）
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