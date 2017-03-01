馬跟人一樣，是一種感情豐富的動物。也有喜怒哀樂，也會緊張、恐懼、頑皮、信任、懷疑……這些感覺與情緒充分表現在它臉上的表情、肢體語言與聲音。仔細觀察馬的眼睛、耳朵與脖子，不難分辨出它是在說「你給我小心點！」，還是「美女！快來摸我！」

英國一項最新研究發現，馬兒竟然有17種不同的面部表情。而人類的表情有27種，猩猩有13種，狗有16種。

研究專家列舉了以下幾種馬的面部表情以及這些表情可能表達的情緒

抬起眉頭（Inner brow raiser）

馬兒會在經歷負面情緒的時候抬起眉頭，從而體現傷心或是害怕的情緒。研究人員表示，人和狗也會用相似的表情來表達驚訝、悲傷以及恐懼。

張開上嘴唇（Upper lip raiser）

這是馬兒害怕的象徵，該表情同時會伴隨著睜大眼睛以及眼白部分的增加。據稱，奶牛也會在有壓力的情況下做出相似的表情。

嘴角上揚（Lip corner puller）

這一微妙的動作往往是馬兒表示順從的意思。而在人類中，嘴角上揚是微笑的重要標誌。這一表情在貓、狗以及靈長類動物中也十分常見。

耳朵與牙齒（Ears and teeth）

馬兒生氣時或是覺得討厭時，會將耳朵向後倒下，露出牙齒，甚至會咬人或咬其它的馬，好像在說「我是老大，我愛咋地就咋地！」，它們就是這麼任性啊！

害怕與興奮的馬都會露出眼白，不過很容易辨別其中的不同；害怕的馬會高仰著頭或跑開，興奮的馬會跑向你。生病或是被欺負的馬會覺得沮喪，它會將耳朵背過去倒下，露出呆滯的眼神。打瞌睡時耳朵也會微微向後，眼皮下垂，下嘴唇鬆弛。

眼睛暴露一切（Eyes tell everything）

注意馬的眼睛，這將幫助了解馬兒當前的感覺與狀態。因為馬的眼睛視野比較開闊，可視角度很大，它們不能總是感覺到深或淺的東西是什麼。

當馬的眼睛明亮，睜著大眼時，這意味著你的馬警醒，對他的周圍環境比較敏感。只有半開的眼睛表示馬兒比較睏倦，另外還有耳朵較自然地平坦在頭部並保持較低水平，後腿休息，下唇下垂。

如果馬的雙眼都閉上，表示馬在睡覺。如果馬兒只有一隻眼睛張開，另一隻眼睛閉上時，除非它在和你開玩笑，否則您需要諮詢獸醫，因為馬兒可能患眼疾或者其他癥狀。

除了面部表情外，從其他方面也可以識別馬兒情緒。

身體的表情

活潑的馬兒，奔跑在野外，抬著頭，翹著尾巴，邁著輕快的小步伐，當認識且信任的人靠近時，它不會跑開，反而會很快樂的跑過來。

馬獨自在馬廄里時，如果屁股對著門口，不太想動，這表示「別煩！寶寶在打瞌睡！」。肚子餓或不耐煩時，前腳會反覆的扒地；當拿鼻子頂你或靠在你身上時，表示「別理寶寶了！泥奏凱！寶寶想靜靜」。

聲音的表情

馬通常很安靜，不太會叫。當馬發出聲音時，一定伴隨著某種情緒。受驚駭或受傷的馬會長鳴，公馬與母馬調情時也會。

痛苦的時候會嘶吼。噴氣是因為不安或興奮，低鳴是種友善的聲音，咕嚕聲、嘆氣聲、吹氣聲等，都是與人或另一匹馬溝通的聲音。

看完這些，你對馬兒足夠了解了嗎？

（新浪馬術）