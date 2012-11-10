15歲的怪獸夢想車手曹卓在1月份完成了與英國Double R車隊的簽約之後，於2月16日亮相英國Brands Hatch賽道，正式開啟了他2017年的英國F4錦標賽征程。

與曹卓同時亮相的還有他的兩個隊友，瑞典車手Linus Lundqvist和黎巴嫩新星Karl Massaad，這兩位17和18歲的大哥將幫助曹卓適應方程式的一系列測試練習和比賽，同時也將成為賽道上直接對抗的競爭對手。至此，Double R車隊今年英國F4的車手陣容已經確定。從年齡上來看，參與今年賽事的各國車手中不乏15歲的「低齡」少年，曹卓成為年齡最小的車手之一。

位於英國肯特郡的Brands Hatch是一條極富盛名的賽道，Brands Hatch Indy布局是這次英國F4官方測試的標準形狀，雖然形狀看似簡單，但因為有落差極大的上下坡，並伴有不少中高速彎道，因此在熟悉新賽車的過程中又要準確把握賽道的剎車油門點，絕非易事。測試當天因為先前下雨的原因，賽道非常濕滑，所有賽車都用雨胎上陣，這也給車手製造了很大的困難。

曹卓在上下午的兩個時間段里總共測試了170圈，並非是個理想的數字，因為全天的測試有其他車手多次滑出賽道及輕微碰擦事故，導致測試進程多次被打斷。然而曹卓還是圓滿完成了他的首航，對賽車、賽道都做了預定的數據收集。

2月21日車隊移師英格蘭東部沿海城市諾維奇附近的Snetterton賽道，這是一條4.5公里長的大賽道，以長直道和高速彎居多，對F4賽車來說是一個可以發揮極限性能的試煉場。稍有遺憾的是，曹卓在當天的測試中一直遇到變速箱擋位卡頓的故障，車隊希望盡全力排除故障，但問題始終沒能徹底解決，當天曹卓只完成了不到100圈的測試。

雖然首航和第一輪測試並不是特別順利，但車隊依然很高興看到曹卓的表現，車隊老闆Anthony Hieatt說：「曹卓非常年輕，然而通過這兩次測試我們清楚地看到，他對陌生賽道的理解速度很快，教練根本不用擔心線路的問題，我們認為他在過往卡丁比賽中的基礎很好。他只是需要一點時間與新賽車磨合，同時我們也很遺憾出現了意料之外的機械問題。現在我們的車手已經全部就為，我很期待與曹卓在這個漫長的賽季里一起努力！」

曹卓對首次駕駛英國F4賽車頗為興奮：「第一次與車隊配合的感覺很棒，非常喜歡這種專業的氛圍。我真的還有很多要學習，新的賽車以及等著我的那10條賽道，我對新賽季非常期待。」當然，對於整個賽季的艱難程度他也做好了思想準備，「每個人都知道賽事的難度，有那麼多實力強勁的對手，但我已經做好準備戰鬥到底了！」

作為怪獸夢想車手計劃的首位車手，曹卓將在中國怪獸飲料的全方位支持下開啟他的首個歐洲方程式賽季。怪獸車手計劃與車隊在中國的各項活動也將逐步開展，旨在讓更多的青少年了解賽車運動，並加入到賽車運動中來。

2017賽季英國F4錦標賽依然將作為英國房車錦標賽（BTCC）的支持賽事，全年在10條賽道展開角逐，具體賽程如下：

4月01日~4月02日：Rds 1/2/3；Brands Hatch Indy Circuitl

4月15日~4月16日：Rds 4/5/6；Donington Park National Circuit

5月06日~5月07日：Rds 7/8/9；Thruxton Circuit

5月20日~5月21日：Rds 10/11/12；Oulton Park Island Circuit

6月10日~6月11日：Rds 13/14/15；Croft Circuit

7月29日~7月30日：Rds 16/17/18；Snetterton 300 Circuit

8月12日~8月13日：Rds 19/20/21；Knockhill Circuit

8月26日~8月27日：Rds 22/23/24；Rockingham ISSC

9月16日~9月17日：Rds 25/26/27；Silverstone National Circuit

9月30日~10月01日：Rds 28/29/30；Brands Hatch Grand Prix Circuit

（完）