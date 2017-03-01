蘇寧VS阿德萊德首發:吳曦吉翔替補 4外援齊出擊北京新浪網 (2017-03-01 18:14)
蘇寧本場海報
日期:3月1日晚19：35，2017年亞冠聯賽小組賽第二輪，江蘇蘇寧主場迎戰阿德萊德聯隊，蘇寧方面4外援全部首發，隊長吳曦本場坐上替補席，陶源替換吉翔獲得首發，新浪體育帶來雙方首發名單。
江蘇蘇寧首發：
門將：30-張思鵬
後衛：5-周雲、26-洪正好、2-李昂
中場：28-楊笑天、12-張曉彬、11-謝鵬飛、7-拉米雷斯、13-陶源
前鋒：10-特謝拉、9-馬丁內斯
替補名單：1-顧超、8-劉建業、16-高天意、20-張新林、22-吳曦、24-吉翔、39-楊博宇
阿德萊德聯首發：
門將：30-馬爾古什
後衛：2-馬羅內、4-麥戈文、5-里甘、21-埃爾里希
中場：7-金在成、24-奧多爾蒂、18-麥格里、17-米留斯尼奇
前鋒：9-迪亞瓦拉、11-西里奧
替補名單：20-霍爾、12-奧奇恩、14-梅爾斯、15-沃蘭德、16-馬卡羅納斯、19-加魯奇奧、92-巴巴利
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