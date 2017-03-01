由PROJAM品牌、上海輪滑協會、上海龍湖虹橋天街共同主辦，The Place品牌承辦，並得到了中國滑板聯合會（CSF）的大力支持，VANS、奧地利紅牛、國內專業滑板企業沸點旗下高端風格品牌Symbolic、工裝始祖carhartt wip、VR影像行業開拓者上海威咖camdora以及BRAOS眼鏡共同讚助，同時由中國輪滑協會特別支持的2017 PROJAM滑板挑戰賽將於今年3月18日至4月16日期間在上海龍湖虹橋天街舉辦。

PROJAM 滑板挑戰賽是一個致力於培養國內滑板選手，促進滑手之間交流的民間賽事， 第一屆 PROJAM滑板挑戰賽創辦於2016年， 當時雲集了來自全國各地以及海外的63名滑板選手，可謂盛況空前。比賽採用了積分制，跨度長，選手錶現機會多。而大賽的裁判組也邀請到了圈內最權威的裁判擔任，以確保賽事公平公正。

此次2017 PROJAM滑板挑戰賽更將吸引100多位來自全國各地，以及海外的滑板好手參加。本次比賽將在每個周末進行，周期將長達5周，並首次引入女子組別的比賽，分為3月18-19日的女子組預選賽和決賽。3月25-26日以及4月2-3日連續兩輪的男子組業餘預選賽，4月8-9日的男子業餘組決賽和最後4月15-16日的男子業餘專業混合組的決賽 。其中混合組的比賽中更將邀請到大量滑板中國國家隊的隊員參賽，競爭可謂是異常激烈。比賽將採取積分賽制，值得一提的是在2016年進入業餘組前三名的滑手今年將直接升至混合組進行比賽。除此以外比賽現場還會有資深滑板教練為滑板愛好者們提供教學，帶大家了解並體驗這項運動所帶來的與眾不同的魅力。

今年的比賽，主辦方將對比賽賽道進行全面升級。賽道面積達到360平米，相比去年250平米的場地來說，足足擴大了30%的面積，這更利於選手的發揮和表現。此次賽道同樣定義為純街區賽道，更符合2020年東京奧運會滑板比賽項目的主題。此外今年賽事的總獎金突破5萬元人民幣！其中獲得業餘組第一名的滑手還將得到PROJAM賽事組為期一年的現金讚助！

另外， 3月18日當天還會舉行「2017PROJAM滑板挑戰賽」開幕式。屆時將邀請到上一屆比賽的冠亞季軍選手、比賽主辦方代表、比賽讚助商代表、滑板圈內知名人士、大量潮流人士代表以及各大媒體共同參與。

除了備受矚目的滑板挑戰賽之外，期間在龍湖虹橋天街地下二層同期舉辦的還有天街乒乓球挑戰賽、六層平台免費開放全民攀岩體驗、商場三層呈現主題潮流集市，以及每個樓層各類遊藝設施和大型3D主題拍照裝置，為到場觀眾提供豐富的內容和優質的體驗。