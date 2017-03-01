日期:3月1日，博古特正式承認將加盟騎士。這讓騎士的陣容得到了進一步升級，擁有了以香波特、科沃爾、德隆、德里克-威廉姆斯、博古特、弗萊和傑弗森為主的輪換陣容，其深度在聯盟傲視群雄。

雖然從表面上看，博古特的加盟是球員的自主抉擇。但在背後，來自騎士管理層的遊說團可沒少下功夫。而其中的掌舵人，就是騎士總經理大衛-格里芬。這些年，詹姆斯在騎士管理層「干政」的聲音此起彼伏。但事實上，真正將騎士一步步打造成如今的「銀河戰艦」的人，還是大衛-格里芬。

格里芬在騎士被扶正之前，在籃球圈裡擁有豐富的履歷。從1993年起，還在讀大學的他就在太陽隊擔任實習生。在拿到亞利桑那州立大學的政治學學位后，他先是在太陽的媒體關係部門工作，后又擔任過錄像剪輯師、球探、數據分析師等職位。夯實的基礎讓他在太陽隊內步步高升，在2007年被球隊任命為籃球運營部的高級副總裁。而在2010年被騎士挖走後，他又在騎士的相同崗位上幹了四年。跟其他球隊經理比起來，格里芬對籃球本身的研究更為深入。在無數個與比賽錄像和數據表格為伴的日夜中，他練就的是對球員本身的獨到觀察。

2014年5月13日，只拿到33場勝利的騎士眾將早已回家釣魚，但球隊管理層卻剛開始摩拳擦掌。被任命為球隊總經理的格里芬開始著手為球隊大刀闊斧的改革做準備。他先是在全世界範圍內考察新帥的人選，然後又組織球隊商討選秀事宜。最終，他們敲定了歐洲名帥大衛-布拉特作為新賽季的主教練；而在選秀大會上，他們抵制住了受傷的恩比德的誘惑，選擇了能更快為球隊帶來即戰力的安德魯-維金斯。

如果說這兩筆操作在當時看來平淡無奇甚至略顯雞肋的話，那麼後來發生的事情就讓人對格里芬的遠見讚嘆不已：在簽下布拉特的同時，他還幫助球隊選了一名助教，叫泰倫-盧——騎士隊史上首位率隊奪冠的主教練；而後來騎士用維金斯換來的，是球隊的第三巨頭凱文-樂福。

當然，格里芬在那一年最偉大的操作，是簽回了聯盟第一人勒布朗-詹姆斯。詹姆斯回歸騎士，其個人情感自然是重要推動力。但有一個細節值得玩味：在那年的7月1日，格里芬跟歐文談攏了5年9000萬美元的續約合同。這讓人有些摸不到頭腦，因為當時的歐文正跟騎士鬧矛盾，一度被爆出要離隊。況且，5年9000萬的合同也算不上高。然而十天后，世人就知道了答案：騎士宣布詹姆斯回歸，而格里芬對歐文的允諾，很可能牽扯到了詹姆斯回歸的事宜。也就是說，在外界認為詹姆斯回歸騎士的可能性跟去其他29支球隊的可能性相等時，格里芬就已經對簽回詹姆斯成竹在胸了——而在後來的層層爆料中，也一點也得到了證實。

留下歐文、簽回詹姆斯、換來樂福。格里芬這三筆操作為騎士奠定了未來數年的爭冠基調。接下來，他要做的就是圍繞三巨頭為球隊補強。一年底薪簽下馬里昂和執行球隊選項留下迪昂-維特斯是他在開季前最重要的兩筆操作。而在賽季中，格里芬快刀斬亂麻地將「小韋德」維特斯交易去了雷霆。在那筆三方大交易中，騎士得到了JR-史密斯和伊曼-香波特。在紐約被視作「毒瘤」的JR和香波特，來到騎士后成了完美的冠軍拼圖。而維特斯雖然本賽季在熱火打得風生水起，但至少在被交易至雷霆后，他成了被球迷調侃為「你若不坑，便是我爹」的存在。

在2014—2015賽季以失敗告終之後，格里芬沒有停止引援的腳步。在他看來，騎士本身沒問題，是季後賽突如其來的傷病毀了他們。於是，格里芬在2015年夏天的引援方向，就是加深球隊陣容深度，幫助三巨頭減輕機體負擔。用兩份底薪分別簽下了理查德-傑弗森和續約了德拉維多瓦后，他開始跟湯普森展開了漫長的拉鋸戰。而最終湯普森簽下了5年8200萬美元的大合同，讓格里芬飽受詬病。外界一致認為，格里芬是頂不住詹姆斯的壓力才吃了個啞巴虧。但一年後，在那個帕森斯都拿到4年9400萬美元的、億元合同滿天飛的瘋狂夏天，球迷們又說要排隊為湯普森道歉——事實上，他們應該道歉的是格里芬。

2016年1月，格里芬扶正泰倫-盧；2月，格里芬小修小補，從魔術交易來了錢寧-弗萊。至此，騎士奪冠班底打造完成。而被視作是詹姆斯親信的泰倫-盧也展現出鐵帥的能力和意志。總決賽大比分1-3落後時，他承受的不只是輸球的壓力，更有母親和奶奶罹患癌症卻不能向球隊透露的痛苦。

奪冠之後，格里芬的職業生涯已經達到了頂峰。但他在本賽季的四筆操作再次驚艷世人：先是「打劫」來了科沃爾，又是用兩份十天短約簽下昔日榜眼德里克-威廉姆斯。前者在騎士場均11.6分，三分命中率高達51%，而前半季在老鷹，這兩份數據分別為9.1分和41%；後者在騎士場均10.1分，命中率為57%，而前半季在熱火是5.9分和39%。

接著，格里芬動動嘴皮子，簽下了德隆和博古特。控衛的漏洞被詹姆斯念叨了半個賽季，而五號位則是他們針對總決賽假想敵的關鍵補強。這兩筆補強，正好切中要害。

主帥和主將，是一支球隊中呆在聚光燈下時間最久的角色。但一支球隊正如一輛跑車，想要運轉良好，不僅需要發動機和輪胎，每一顆螺絲，每一個軸承都需要打磨精細。對於騎士而言，詹姆斯是最強勁的馬達，但真正顧慮到每一處細節的人物，還是那個坐在辦公室里戴著眼鏡靜靜思索的中年男人。他做的，叫運籌帷幄之中；詹姆斯乾的，是決勝千里之外。

（南安北亂）