騎士用兩份底薪得到了博古特和德隆，軟肋成功補強，紙面實力得到大幅提升。

有人問我：「你覺得博古特對於騎士而言有多大的幫助？」

如果非要我說的話，我覺得是「備胎意義遠大於實際意義」。

為什麼這麼說？

先來看一些簡單的數據，了解一下博古特這名球員的特點：

博古特在上賽季總決賽遭遇重大傷病之後，本賽季又遭遇右膝輕微骨挫傷和腿筋拉傷等一系列的傷病侵襲，賽季至今一共只打了26場比賽，大個加上易傷，屬於非常珍貴的「物種」，需要騎士細心保護。

在遭遇傷病的影響之後，博古特的護框能力出現了一定的下滑，本賽季他的護框率為48.6%，排在聯盟第14，相較之下，略遜色於騎士隊的先發中鋒特里斯坦-湯普森（47.6%），而他上賽季的這項數字是45.2%，高居聯盟第3。

上賽季，無論是肘區、油漆區還是高位，博古特都是勇士隊觸球最多的球員之一，尤其是在油漆區和高位，博古特每次觸球的得分效率都很高，分別為0.99和0.915，但本賽季在小牛的表現就要遜色的多，兩個位置每次觸球的得分分別為0.68和0.615。

看完上面這一串數據你能得到什麼樣的結論是靠譜的？

1、考慮到傷病的因素，騎士必然不會長時間的使用博古特，他在騎士的上場時間基本會控制在15分鐘左右，甚至更少，更多的情況是博古特會作為特定場合下的球員。例如球隊需要面對擁有低位單打狂魔的球隊時，博古特就會成為球隊非常依仗的一環。

2、博古特對於籃筐的保護能力還剩多少需要打上一個問號。雖然博古特本賽季在數據的體現上是要明顯弱於上一個賽季，但考慮到不斷受傷的因素，這個數值究竟有多少是真實實力的體現是存在疑問的。

但有一點是可以肯定的，博古特在低位的頂防能力，以及他的身高和肩寬所帶來的巨大的籃下防守面積，是騎士現有內線群所完全不具備的。

3、博古特的策應能力對於騎士而言有多少價值同樣是個問號。這個問題就跟「科沃爾在騎士需不需要大量的無球跑動」一樣，騎士需要博古特的策應能力嗎？就從數據上來看，答案很可能是不太需要。

當博古特處在一個人人都能跑，人人都會跑的比如勇士這樣的球隊時，他的策應能力可以得到很大的發揮。但問題是，騎士是一支出了名的單打大隊。很多時候，博古特很難像在勇士時那樣，在自己最舒服的位置接球，然後等待隊友的空切，再利用自己的視野和傳球為他們送上精妙的助攻。他的作用會被簡化。為啥這麼肯定？樂福作為一個出色的策應型內線就是一個鮮活的例子，並且小牛和騎士一樣是一支單打比例非常高的球隊。

再說的直白點，騎士要博古特，就是以備不時之需，為的是給球隊準備一個純正的中鋒球員，以保證自己在遇到像馬刺這樣的球隊時，不會在低位吃太大的虧。

如果騎士有幸能夠打進總決賽，而他要面對的對手是金州勇士或者火箭的話，那麼博古特存在的意義幾乎可以忽略不計。

為何？

這兩支球隊都屬於打快節奏的球隊，對自己的三分投射極其自信，而博古特恰好屬於那種「我在內線站著你們就別想突破，但你們投3分我也沒多大辦法」類型的球員。

還記得過去兩個賽季的總決賽嗎？你甚至不需要查數據就能感受到「博古特一上場，勇士就開始輸分」的壓抑感。

當然，為了證明這一印象流，我還是特意查了一下過去兩年總決賽，博古特在場時的數據體現：

2015年總決賽，當博古特在場時，球隊進攻效率為94.7，防守效率為103.9，百回合凈負9.3分。

2016年總決賽，當博古特在場時，球隊進攻效率為97.2，防守效率為104.2，百回合凈負7.0分。

原因其實很簡單，雖然他能在很大程度上阻攔詹姆斯對於籃筐的衝擊，但只要詹姆斯一衝擊籃下，當他突到很深的位置再分球的時候，由於博古特在場，勇士總有一環的補防會顯得「慢一拍」，只要那麼一瞬，騎士外圍的炮台就能夠給予足夠的回應。加上博古特本身在進攻端就沒有太大的威脅，騎士實施5防4，也讓博古特在進攻端唯一的優點——策應——變得不再明顯。

在這種情況下，他的作用也就變得微乎其微了。而相較於前幾年的騎士，這賽季的火箭和勇士顯然是更加瘋狂的外圍投射型球隊，如果以他們為假想敵，那麼博古特的作用也就可以忽略不計了。

所以說，騎士得到博古特的意義更多是找了一個靠譜的「備胎」，填補了自己在「高大中鋒」一欄的空缺，堵上了整個陣容的最後一塊缺口。

至於他是否真的能在日後派上用場，又有多大的用場，其實最後還得看對手的變化才能做定奪。

（代號9527）