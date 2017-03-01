[有料體育]1日推薦：漢堡門興或加時決勝北京新浪網 (2017-03-01 17:39)
競彩3月1日場次5：漢堡 VS 門興格拉德巴赫
比賽時間：日期:3月2日1：30
推薦：1
德國杯1/4決賽明天凌晨展開一場爭奪，漢堡將坐鎮北方銀行球場迎戰門興格拉德巴赫。
漢堡德國杯十六進八2：0淘汰了科隆。聯賽中球隊取得5勝5平12負的戰績位列倒數第3，上周末南北德比戰，作客安聯球場的漢堡遭遇拜仁的8球大屠殺，士氣受到嚴重挫傷。索性球隊近6個主場還是取得了4勝2平的戰績，近7個主場賽事都有破門。比較不利的是，漢堡本賽季還沒有逆轉的經歷，10場先丟球的比賽全部落敗，他們也是德甲中唯一在落後的情況下未能搶到積分的球隊。此役德國杯1/4決賽主場迎戰門興格拉德巴赫，漢堡要想晉級只能寄希望於先發制人了。球隊上一次晉級德國杯半決賽還要追溯到08/09賽季，可惜被北方死敵雲達不萊梅擋在了決賽大門外。陣容方面，冬季加盟的希臘中衛帕帕索普洛斯繼續因傷缺戰。
門興格拉德巴赫德國杯1/8決賽客場淘汰了德乙的菲爾特。聯賽22過後，球隊8勝5平9負位居中游，上輪2：0擊敗保級份子因戈爾施塔特。此外，球隊上周中還在歐聯淘汰賽首輪次回合客場4：2逆轉佛羅倫薩，總比分4：3完成翻盤，十六進八將與沙爾克04展開德甲內戰。黑金上任後門興除了取得6勝1平2負的戰績外，還有5場比賽做到不失球，防守端進步不小。此役德國杯1/4決賽作客漢堡，體能方面門興無疑吃很大的虧，畢竟過去兩周他們都是雙線作戰。球隊最近一次闖入德國杯半決賽是11/12賽季，被拜仁淘汰出局。近10次對陣漢堡，門興3勝4平3負與對手難分高下。
平均歐賠2.73 3.22 2.53，亞洲盤口平手盤高水，漢堡士氣低落而門興體能落於下風，結合往績，本場或進入加時。
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