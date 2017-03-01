建業官網訊 2017年3月1日上午，2017賽季河南建業足球俱樂部新援媒體見面會在建業艾美酒店召開，新援多奇卡爾、巴索戈、薩利赫、楊昌鵬、溫智翔、柯釗、陳子介、馮剛、胡靖航、劉恆在主教練賈秀全的率領下亮相。賈指導在發佈會上表示：「建業引進的球員使球隊的板凳厚度和整體實力有了增強和提高，尤其是外援，實力比價格要高出許多。我們都很期待新賽季的到來。」

見面會現場，賈指導對球隊這幾個月的冬訓和內外援引進情況進行了總結。去年聯賽結束之後，建業分別在昆明、迪拜和韓國進行了三個階段的冬訓，並通過比賽來檢驗拉練成果。對隊員們來說，這一系列的熱身比賽鍛煉價值很大，與強隊交手，在磨合陣容的同時，還讓球員們開闊了視野，提高了見識。轉會市場瞬息萬變，建業內外援引進方面，曾遇到了各方面的困難和阻力。塵埃落定之後，賈秀全表示：「能夠加盟球隊的，都是最適合建業的球員。」本賽季中超實行上場3外援的新政，建業卻用滿了5個外援名額，賈指導坦言，5名外援都有上場的能力和實力，會根據比賽選派狀態最好的隊員上場。同時，外援之間也要有良性的競爭，才能達到最佳效果。

中超市場軍備競賽愈演愈烈，本賽季建業也在相對困難的情況下加大了投入，從引援力度上便可見一斑。新賽季，建業在中超將如何定位？對此，賈指導稱，2017賽季，希望建業能站在中超的舞台慢慢往前走，希望內外援儘快融合併爆發能量，帶領球隊前進，為河南為建業創造奇迹。

對於中超新出台的U23新政，賈指導坦言對建業影響不大，「作為教練員，也應該為優秀的年輕球員創造更多的出場機會。這兩個賽季，建業多名小將都有幾十場的中超經驗，新引進的劉恆、胡靖航都是20歲左右的小將，能夠上場打比賽才能出來的更快，這是球員的機會，也是中國足球的機會。如今中超賽場上有很多大牌，對於年輕球員來說，最重要的就是在球場上要敢於發揮，無所畏懼。」

兩名高價外援也對建業新賽季進行了展望，多奇卡爾信心十足：「我參加過很多歐冠和歐聯杯的比賽，我會儘力幫助新的球隊贏得勝利。」巴索戈雖然年齡小，但卻少年老成：「我能突破，也能進球，我很喜歡鄭州，也很喜歡建業隊，我們會給球迷帶來更多歡樂。」

在發佈會的最後階段，賈指導不忘對一直以來無論是高潮還是低谷都不離不棄的廣大球迷表示感謝；同時也感謝所有媒體朋友對建業足球的支持，為球隊創造了良好的輿論環境。3月5日，建業新賽季的首場比賽就要開打，球隊上下都對比賽充滿了渴望，讓我們繼續共同為球隊吶喊助威。