想知道最美NBA人氣女球迷莎拉-簡-安德伍德是誰嗎？聽小爺細細道來，兔女郎莎拉是波特蘭開拓者隊的死忠球迷，年年買套票，經常與好姐妹一起親臨現場。

莎拉出生在美國俄勒岡州，是美國俄勒岡州立大學校花。曾當選2008年《花花公子》雜誌最受歡迎年度女郎，她一頭金髮，長相甜美，有著一雙迷惑的眼睛和性感的雙唇，不僅如此，她也擁有性感火辣的完美身材。

莎拉在IG上具有超高人氣，經常發一些自己和美景的合影，有道是美景美人，果不其然。值得注意的是莎拉有一個特別的愛好：在美景前脫下自己的衣服，露出自己迷人的胴體，與大自然來一個親密接觸。讓男同胞們不得不感慨，這實在也忒美了吧。

在這一張圖中，莎拉在叢林之中，將自己的文胸肩帶耷拉在自己的雙臂上，透明文胸透露出她性感的雙峰，露出的紫葡萄實在是令宅男們招架不住。自己那完美的S曲線也展現的淋漓盡致，你的腦中再也不會浮現出卡戴珊略有些誇張的翹臀。剩下的只有莎拉這人間尤物女神般清新又不失妖嬈的影像。

當女神在第二張圖中，全裸出鏡，坐在山泉的小河中，任由河水流過。小爺轉而一想，這流動著的水滑過她最私密的地方，是不是就像男人細細品味著她最性感的身體一樣呢？從背後溫柔地抱住她，體會著水乳相交，輕柔地撩著她的脊背，親吻著她的香肩，她回頭看著，撩人的眼神讓人心頭一震。就這樣，揉捻著她的玉乳，慢慢地，在這天地流水之間相交，在小澗中品味佳人，草莽中戀上莎拉的溫柔鄉。

莎拉的美，甜美中帶有一絲田園野性，正如看上去文弱女孩竟迷戀NBA，不知是否是開拓者當家球星利拉德的粉絲。這樣一想，開拓者本賽季若進不了季後賽，那女神不是很難過？目前，開拓者排名西部第10，還有晉級季後賽的希望。

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（莫小爺）