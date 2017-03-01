崑山科大開辦「電子商務科」海青班 培育資訊科技專才



(中央社訊息服務20170301 14:39:07)為提供海外華裔青年返臺接受技術訓練的機會，讓青年能培養實用的知識與生產技能，以利僑居地事業發展，崑山科大資訊管理系設立海外青年技術訓練班（以下簡稱「海青班」），開辦「電子商務科」專業，並於今（1日）舉辦開訓典禮，為嘉南地區第一所成功開辦海青班之大專校院。



崑山科大校長蘇炎坤表示，該校曾於2011年辦理馬來西亞光電專班，共有24名學生就讀，其中10位學生於光電專班結業後續讀大學學位，並於2015年1月取得大學學歷文憑，現則有3名學生就讀該校光電工程研究所。該次由資管系提出海外青年技術訓練班申請，期能為海外青年僑胞提升資訊技能與實務能力、培養職業倫理與道德素養、並增加國際競爭能力。蘇校長除了勉勵學生精進課業，也溫馨叮嚀在台的種種生活起居。



資科學院院長陳添智說明，該院以培養務實與積極的資訊科技產業應用與管理專業人才為目標，此次海青班開辦科別為「電子商務科」，主要培育「具備基礎網站開發與多媒體網路行銷能力的電子商務人才」，參與僑生分別來自西班牙、印尼、越南及馬來西亞等國家地區，希望學生皆能學以致用，在僑居地能有很好的發揮。



第36期海青班於3月1日正式開課，修業期限為兩年，預計於2018年12月31日完成所有課程，同時獲得學分證明書。海青班學生結業後，可於崑山科大繼續升學，取得大學文憑。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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