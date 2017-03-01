元培參與2017大學暨技職校院多元化入學博覽會攤位高朋滿座



(中央社訊息服務20170301 14:24:51)元培醫事科技大學參與2017大學暨技職校院多元化入學博覽會，2月25及26日兩天在台灣大學體育館進行，與會高中生參與十分踴躍，元培在校長林志城帶領下在元培攤位中十分積極為高中生解說，兩天來高中同學至元培攤位都擠得水洩不通，師生賣力解說，護理系、視光系及生技暨製藥系同學都忙著為大家量血壓測視力及皮膚等，忙得不亦樂乎。



林校長在開幕式中表示，元培是第一所成立的醫事學校，學校以大健康產業為主的學校，相當具有特色，至元培就讀四年即可以高薪就業。並提出踏出第一醫部，選擇好出路。隨即與參與其他學校校長共同啟動博覽會轉球，博覽會展開。



林校長與學校師生即在元培攤位上為參與高中同學及家長說明元培的特色，由於師生共同賣力說明以及為與會者進行量血壓、檢驗視力及測量皮膚等，因此吸引許多高中生及家長前來攤位參與，元培攤位都是高朋滿座，林校長及師長更是努力為學生及家長解說，讓他們了解元培特色等。



學生的健康站也是不斷為與會同學及家長們進行健康初體驗，同學們都感到一方面可以了解學校特色，另一方面也能夠初歩了解自己的身體，都感到一舉兩得。



兩天的博覽會，元培師生確實都卬足全力，為與會者做最佳的行銷，許多高中生對元培有新的了解，且願意加入行列。今年元培也在繁星學校之一，更期望高中同學能夠參與元培大家庭行列。



訊息來源：元培醫事科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209359.aspx