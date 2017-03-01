元培醫事科技大學海青班36期始業式在光宇藝術中心進行



(中央社訊息服務20170301 14:23:41)元培醫事科技大學海青班36期始業式在光宇藝術中心進行，此次海青班除了原烘焙科外，增加健康管理科，國際長黃曉令主持，黃國際長表示，健康管理科雖首次招生但學校與日本有合作，並有機會至日本移地學習，烘焙科學校也積極與日本等合作，未來也有機會至他國學習。



今天始業式中，黃國際長表示，學校烘焙科海青班已第36期，海青班同學已對元培有深的認識，同時也在馬來西亞成立校友會，也有很多校友在馬來西亞開業中，去年海青班同學由於在烘焙科所學感到有興趣等，竟有28位同學再加入元培大學部繼續學習。因此同學們來此學習兩年，若有更需要都可以在學校繼續學習。



餐管系系主任盧明傑表示，海青班烘焙科同學在此學習兩年，除了在術科學習，學科也要學習，對你們未來創業都有所幫助，千萬不要忘了學科的經營學習課程。



餐管系老師鄭富貴表示，他是業師，同學們到元培學習，要認真學習，對你們未來都是很好的協助，兩年時間非常快，大家要認真及安心學，必有所穫。



教官等為同學說明有關食、衣、住、行等應注意事，並請他們有任何事都可以找教官協助。



始業式後即參觀校史館及藝術中心的展覽，讓同學們有初歩的了解。



訊息來源：元培醫事科技大學



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