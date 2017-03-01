元培醫事科技大學校友顏玉秋緣起青花瓷與書法展



(中央社訊息服務20170301 14:24:11)元培醫事科技大學醫檢系第14 屆校友顏玉秋緣起青花瓷與書法展，將於3月4日至4月14日在光宇藝術中心展出，4 日上午10時30分茶會將邀請同屆校友共同分享。同時也將捐出青花瓷義賣，捐贈給醫檢系國考獎金運用。



校友顏玉秋展出作品有書法54幅，青花瓷41件，都是她多年來所學的精心作品，她意外的接觸長庚書法班，就此結下不解之緣∼十八年有餘∼没想到吧，現在仍進行式，退休後，除了在墨翰中尋找自我風格外,更意外的掉進（青花瓷）,（染彩畫）的花花世界∼陶藝（手揑壺）創作又譲我回味小時玩泥巴旳異想天空，好豐富的人生。



顏玉秋表示，最喜歡的事三五好友遊山玩水，嚐美食，找個地方發呆，放空去。人生有太多的意外是妳（你）我無法掌握的，唯有把握當下!（説得容易,做疰齱I學習看淡一切是必然）



校友顏玉秋與先生為班對從相戀到共組家庭，先生一路幸福扶持，讓她於服務長庚25 年忙碌工作之餘，仍可學習書法超過18 年、青花瓷6 年，此次回母校舉辦第一次個展，也將捐贈作品義賣作為國考獎金以鼓勵學弟妹。



就如顏玉秋所言：「以『緣起』當此次首個展標題，並選擇光宇藝術中心開展，因為元培彷如是我人生的起跑點，在這裡奠立了我的職志業，更遇到了我摰愛的人生伴侶及相互扶持的好友們。在這畢業多年，經歷人生重大變故，思考換跑道之際，惟甚感念先夫生前一路支持至今才有的一點點所謂的成就，希望藉此展覽告慰他，並督促自己更努力好好生活。因為這彷如他為我安排，在沒有他陪伴的下半生還能有各方好友的陪伴而不感孤寂! 懷著感恩的心，從(元培)再出發吧!」



同時，藝術中心成立將滿9 週年，回顧過去藝術中心辦理一系列精采藝文活動，配合展覽簡介文字說明及展覽相關照片編輯九週年手冊，將藝術中心成長及未來展望清楚說明與表現。



訊息來源：元培醫事科技大學



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