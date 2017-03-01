台東縣43戶安居家園新建工程動工 黃縣長期解決弱勢者基本居住需求



(中央社訊息服務20170301 14:22:44)黃健庭縣長重要住宅政策之一的43戶「臺東縣社會住宅-安居家園」，於今(1)日辦理開工典禮，本工程委託鍾昇遠建築師事務所設計監造並由瑞城營造有限公司施作，施工期限為480天，工程造價1億7仟萬元，預計明年中可完工入住，租金也較市價低五、六成，黃縣長期提供有住宅需求及有意返鄉就業縣民居住環境，以及協助民眾培力計畫與脫貧，打造幸福有感的城市，也請有需求的民眾踴躍詢問登記。 動土典禮於今日上午9點30分在中華路一段111巷底舉行，由黃健庭縣長主持，包括國有財產署台東辦事處主任蕭煇俊等貴賓與會，並由黃縣長等鏟鍬動土，黃縣長首先感謝國有財產署同意無償撥用臺東市9筆土地予縣府興建社會住宅，面積共計有2,177平方公尺，他表示，安居家園是他重要住宅政策之一，另一則為在康樂火車站旁的幸福住宅，台東近年來由於經濟及工商業蓬勃發展，造成物價及房價的調漲，為了讓無自有住宅民眾能有一定水平的居住空間，提供縣民合理價位之租﹅購屋機會，因此，縣府推動只租不賣的安居家園，至於幸福住宅則是提供購屋。 臺東縣安居家園位於臺東市中華路及四維路交叉路口巷內，鬧中取靜，周邊有公園綠地、學校及市場等設施，可滿足日常生活所需。基地總面積約2,100平方公尺。縣府編列經費1億8,000萬元進行工程興建，規劃興建2棟地下1層、地上5及6層的建築，除設有店鋪外，將可提供2房型33戶及3房型10戶，共43戶的優質好宅，預計明年中可完工入住，租金也較市價低五、六成，盼逐步讓縣民能享有合理、優質的居住環境，也歡迎也需求的縣民詢問及登記。 台東縣府配合行政院社會住宅中長期推動方案即第一期實施計畫及依據台東縣住宅規劃委託案臺東縣住宅行動計畫研擬目標，安居家園不僅是提供弱勢者居住，並以適度分散、混居的模式，提供初入社會的年輕人、單親、婦女等族群，在人生過渡期，以平價租得一個合宜的安身住所。 此外，建築外觀採用簡約的現代造型設計，配合周邊環境色彩並搭配耐候性高的仿木鋁格柵及環保仿石塗料，並取得綠建築標章。室內將採「通用設計」，讓身障者、高齡者都能方便使用，並於一樓籌設社福團體辦公廳室及店鋪。



訊息來源：台東縣政府



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