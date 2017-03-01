王駿發校長受日本東京武藏野大學邀請講幸福



(中央社訊息服務20170301 13:48:12)大仁科大王駿發校長應日本東京武藏野大學的邀請，為該校幸福研究育成中心發表開幕專題演講: "Orange Technology, Happiness & Sustainable Development"，闡述橘色科技與幸福永續發展。受到日本學界熱烈迴響。 王校長肯定該校在幸福發展的共識，表示未來兩校在幸福相關研究方面將會有很多密切合作計畫。 武藏野大學為大仁科大在日本東京合作最密切的夥伴，目前大仁應外系日文組有一名交換學生在武藏野就讀，有興趣在未來去該校研究&學習的師生請與國合處國際合作組聯絡取的更多訊息。 武藏野大學網址: http://www.musashino-u.ac.jp/



訊息來源：大仁科技大學



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