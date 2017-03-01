陸女安裝網路攝影機 駭客入侵偷看沐浴中央社 (2017-03-01 13:20)
（中央社記者張謙香港1日電）據說，中國大陸1名女子近日洗澡時，聽到家裡連接電腦的網路攝影機發出怪聲，透過手機監控程式發現有人在遠端偷看自己洗澡。
澎湃新聞網今天報導，這名女子姓吳，但沒有說明事發省市。
據報導，吳姓女子為了時時看到自己的寵物貓，與其他人進行團購，買了一台家用網路攝影機，把鏡頭對著睡床和浴室的方向並連接電腦使用。
報導引述吳姓女子說，最近她洗澡時，聽到網路攝影機有怪聲，當時她已脫下衣服，只剩下內衣。為此，她打開手機的監控程式，卻發現洗澡的過程正被直播，還有兩人在觀看。
當她走向網路攝影機時，鏡頭也跟著她本人轉動。這種情況把她嚇壞，於是趕緊拔掉插頭。
據報導，吳姓女子其後向參與團購的其他女子查詢，得知有3人也遇上這種情況。
報導引述電腦專家說，網路攝影機連接電腦很容易被駭客入侵而被操控。有關專家除提醒用戶小心外，也呼籲網路攝影機生產商提升產品的網路安全。1060301
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
gopro hd hero．gopro black．GoPro 防水盒．incase gopro．GoPro 電池．GoPro．GoPro HERO3 銀色．gopro 頭帶．GoPro Gopro 3．GoPro HDR-AS15．GoPro 外掛．gopro 自拍．GoPro 攝影機．gopro head．gopro hero black．gopro hero 4．GoPro HERO4 銀色．Gopro 配件．GoPro HERO4 LM5．GoPro 背帶．GoPro Camera．gopro AUCMT-302．GoPro 副廠．GoPro 防水．hero 4 gopro．GOPRO 充電．GoPro 機車．GoPro 防霧．gopro hero．gopro 4
求抱抱！澳短尾矮袋鼠跳向觀光者相機前甜笑擺姿勢【北京新浪網】
美國白宮泄密事件不斷 特朗普：由奧巴馬支持所致【北京新浪網】
6旬老漢為抄近道騎牛上高速公路【北京新浪網】
楊景海任山西省公安廳黨委書記 劉傑不再擔任(圖|簡歷)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》