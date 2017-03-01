國際在線專稿：據韓國紐西斯通訊社3月1日報導，當地時間2月28日，尼加拉瓜一名25歲女子在驅鬼的儀式上被扔進火堆燒死。

據悉，當天該女子被脫得一絲不掛后扔進了火堆，最終因全身80%以上被重度燒傷而身亡。據該女子的丈夫透露，上周該女子被人用刀威脅說有鬼上身，因此被人抓到了教會舉行驅鬼的儀式。丈夫對妻子的死亡感到非常憤怒，說自己無法原諒那些行兇的人。

當地警方已經逮捕了舉辦儀式的5名牧師。據牧師稱，他們並沒有過錯，是該女子為了驅鬼自己跳入火堆的。