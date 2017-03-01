尼加拉瓜女子在驅鬼儀式上被扔進火堆燒死北京新浪網 (2017-03-01 12:27)
國際在線專稿：據韓國紐西斯通訊社3月1日報導，當地時間2月28日，尼加拉瓜一名25歲女子在驅鬼的儀式上被扔進火堆燒死。
據悉，當天該女子被脫得一絲不掛后扔進了火堆，最終因全身80%以上被重度燒傷而身亡。據該女子的丈夫透露，上周該女子被人用刀威脅說有鬼上身，因此被人抓到了教會舉行驅鬼的儀式。丈夫對妻子的死亡感到非常憤怒，說自己無法原諒那些行兇的人。
當地警方已經逮捕了舉辦儀式的5名牧師。據牧師稱，他們並沒有過錯，是該女子為了驅鬼自己跳入火堆的。
關鍵字：
上一則：川普演說講到這一段 全場起立鼓掌
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中方激烈反薩德 南韓回應:我防北韓關你啥事【中廣新聞網】
媒體：樂天為何支持薩德 不怕失去中國市場嗎？【北京新浪網】
澳華裔被滅門兇手收養 指證曾遭其多次性侵【北京新浪網】
日本明仁天皇伉儷出訪越南 回程訪泰國【中廣新聞網】
馬英九抵紐約 卸任元首第一位【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》