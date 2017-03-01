陸專家：紅旗9飛彈作戰面廣 多國想買中央社 (2017-03-01 13:10)
（中央社記者邱國強北京1日電）中國大陸紅旗-9遠程防空飛彈系統近來頻繁出現在南海，引起注意。中國大陸軍事專家宣稱，紅旗-9的「作戰適應範圍廣」，且「口碑很好」，多個國家有意購買。
央視報導，中國大陸軍事專家尹卓在受訪時說，紅旗-9已經在中共解放軍部隊裝備了很長時間，性能「正在不斷提高」。而且，紅旗-9系統的「口碑很好，多個國家有意購買」。
另一名中國大陸軍事專家曹衛東則說，紅旗-9既可以攻擊高空目標，又可以攻擊掠海目標，「作戰適應範圍廣，射擊精度高，能很好地維護島嶼安全」。
曹衛東說，南海島礁眾多且比較分散，僅靠高射炮顯然不能維護南海方向的安全，紅旗-9應該成為中國大陸防空力量的「重要組成部分」。
紅旗-9是中國大陸第3代中遠程防空飛彈系統。官方宣稱，紅旗-9能在遭遇大規模空襲和強力電子干擾條件下，進行全天候防空作戰，可攔截各類飛機、無人飛行器和反制飛彈武器，具有「極強的抗飽和攻擊和多波次攻擊能力」。1060301
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