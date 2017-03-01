媒體大幅報導，北部地區有3處自來水淨水場被驗出水中的重金屬鋁超標。對此，環保署表示，水公司在水混濁時會添加「鋁混凝劑」分離泥砂等物質，因此導致鋁微幅超標，經改善後都已符合標準。毒物科醫師指出，鋁不易被人體吸收，且可從尿液排出，只要腎功能正常，就不必太過擔心。

有媒體報導，環保署去年(2016年)檢驗全台362處自來水供水系統水質，結果供應基隆部分地區用水的中幅淨水場、新北市石碇淨水場、新竹關西淨水場及配水點，都驗出重金屬鋁超標，8.5萬人恐因攝取過多的「鋁水」而傷害中樞神經，造成失智等問題。

對此，環保署1日表示，水公司在水混濁時會添加「鋁混凝劑」分離泥砂等物質，以將懸浮雜質沉澱，研判是暴雨過後濁度較高時才發生，經改善後都已符合標準。環保署環管處處長袁紹英：『(原音) 環保署在2016年抽測全台300多個淨水廠，抽測當中的鋁含量，其中有3個淨水廠有超過當時的標準一點點，經縣市環保局通知，淨水廠都已經改善完畢，是後也檢測過2次均符合標準，民眾無須擔心。』

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，鋁為低毒性，一般腎功能正常的民眾，就算喝了鋁水下肚，也不太容易吸收，以60公斤的成人為例，世界衛生組織(WHO)訂出的安全標準是每周攝取不超過120毫克，因此自來水的鋁微量超標應不至於對健康造成影響。顏宗海：『(原音)一般像我們水中或食物中的鋁，人體其實不大容易被吸收，大約只有1%會被吸收，被吸收的話大部分都會被腎臟排掉，如果民眾腎功能正常，其實就可以很有效的把鋁排掉，我想不用擔心。』

顏宗海指出，若是洗腎病患或腎功能不佳者，就必須留意重金屬在體內殘留、引發高鋁血症等問題，若真有疑慮，可到醫院進一步抽血檢查。民眾如果擔心水質不佳，則可藉「RO逆滲透」或「陽離子交換樹脂」等淨水設備來過濾重金屬等有害物質。至於鋁中毒是否會導致老年痴呆、失智、阿茲海默症等疾病？顏宗海說，依目前的醫療文獻及相關研究來看，兩者具關聯性的證據薄弱。