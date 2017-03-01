環時：南韓對陸可有可無 不妨忘了它中央社 (2017-03-01 12:33)
（中央社記者邱國強、張謙北京-香港1日電）美國終端高空防衛系統（THAAD，薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，大陸官媒對此狠批，稱南韓終將自食其果，甚至表示南韓對中國大陸是個「可有可無的國家」。
環球時報以「不需讓韓國『頭破血流』，讓它內傷」為社論指出，中國大陸制裁南韓「勢在必行」，可從旅遊、影視等讓南韓單方面蒙受損失的領域著手，「準備與韓國陷入長期僵持」，讓南韓「內傷」。
評論說，陸客減少將對南韓服務業產生「立竿見影的全面影響，形成很大的感知面」；而中國大陸是「韓流」最大市場，韓劇、韓星被中國大陸觀眾遺忘，將「沉重打擊韓國社會的民族自豪感」，若薩德繼續推進，終將導致南韓文化產品對中國大陸的「零出口」。
評論提到，南韓與中國大陸沒有陸地邊界，「既沒先進技術，也沒對我們很重要的資源」，對中國大陸的發展來說，南韓是個「可有可無的國家」。隨著南韓元素逐漸淡出日常生活，「不妨把那個國家的存在給忘了」。
不過，評論認為，對南韓制裁最好不由中國大陸政府帶頭，因為還有WTO及中韓之間的協定，政府帶頭必然面臨障礙。中國大陸消費者應成為制裁南韓的主力軍，讓市場自發和內在的力量懲罰南韓。
文章並主張中國大陸對南韓的制裁力度，不應小於對北韓的力度。
中共解放軍報今天則刊登評論文章指出，美、韓推動薩德部署，完全超出了「應對朝鮮核導威脅」的需要，對中國和俄斯等地區國家的戰略安全利益構成重大威脅。
據分析，薩德的探測範圍最遠達2000公里，不僅直抵大陸腹地，而且涵蓋俄羅斯遠東地區。
文章強調，任何人如果認為大陸最終會吞下部署薩德這枚苦果，這不僅是戰略短視，更是戰略誤判。
文章表示，部署薩德不僅將引起半島緊張局勢進一步升級，更可能引起東北亞新一輪軍備競賽，域內相關國家將不得不強化戰略威懾能力進行應對。
而南韓同意部署薩德，如同把自己變成了半島的「火藥桶」，把南韓民眾推向更危險的境地，帶來的非但不是「安全」，反而是更多的「不安」與「憂慮」。
文章說：「給別人製造麻煩，就是給自己製造麻煩；以犧牲他國安全利益來強化自身安全是典型的霸道與短視，終將自食惡果，陷入不可挽回的敗局。」1060301
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