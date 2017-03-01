山東大爺騎牛上高速公路 為省錢抄捷近中央社 (2017-03-01 11:31)
（中央社台北1日電）中國大陸山東省青島市一名60多歲的男子日前竟騎著牛，緩慢地走在高速公路路肩上。巡邏民警發現後連忙引導他走下高速公路；而這名「騎牛大爺」則表示，是為了抄捷近才走高速公路。
古代傳說老子騎青牛過函谷關，在函谷關留下五千言「道德經」，而這一幕最近卻在中國大陸真實生活中上演。
青島新聞網報導，一名60多歲的山東大叔日前打算把牛送到親戚家養牛場去，如走小路得走十幾公里才能到，而用車把牛拉過去費用太高，為了少走路，他便選擇騎著牛走高速公路。
青島交警濰萊大隊民警當天巡邏到青新高速公路（青島－新河）52公里處發現這名「騎牛大爺」，立即告知他危險性，並引導著他牽牛從就近的收費站離開。
警方表示，當時高速公路上的車輛較多，老人騎著牛走高速，如果後面來車鳴喇叭，牛就會受到驚嚇，後果將不堪設想。
依據大陸法律規定，最高時速低於70公里的機動車，不得進入高速公路。高速公路上一般車輛時速都在100公里以上，騎著牛上高速公路很容易發生危險。1060301
關鍵字：
上一則：完美教室打造VR教育第一品牌
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
gopro hd hero．gopro black．GoPro 防水盒．incase gopro．GoPro 電池．GoPro．GoPro HERO3 銀色．gopro 頭帶．GoPro Gopro 3．GoPro HDR-AS15．GoPro 外掛．gopro 自拍．GoPro 攝影機．gopro head．gopro hero black．gopro hero 4．GoPro HERO4 銀色．Gopro 配件．GoPro HERO4 LM5．GoPro 背帶．GoPro Camera．gopro AUCMT-302．GoPro 副廠．GoPro 防水．hero 4 gopro．GOPRO 充電．GoPro 機車．GoPro 防霧．gopro hero．gopro 4
求抱抱！澳短尾矮袋鼠跳向觀光者相機前甜笑擺姿勢【北京新浪網】
美國白宮泄密事件不斷 特朗普：由奧巴馬支持所致【北京新浪網】
6旬老漢為抄近道騎牛上高速公路【北京新浪網】
楊景海任山西省公安廳黨委書記 劉傑不再擔任(圖|簡歷)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》