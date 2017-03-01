（中央社台北1日電）中國大陸電影產業促進法今天上路。這部法令除規定電影播放警語外，還加強陸產電影保護機制，提出電影院播放陸產電影最低時數，並限制境外組織不得在大陸獨立攝製電影。



澎湃新聞報導，中國大陸2012年與美國簽訂為期5年的「中美雙方就解決WTO（世界貿易組織）電影相關問題的諒解備忘錄」。



協議內容包括：大陸每年增加14部美國進口大片，以IMAX和3D電影為主；美方票房分帳比例從原來的13%升至25%。



這份協議將在今年到期，這意味著大陸2018年可能會進一步開放甚至取消進口片的配額限制。



對此，上海尚世影業有限公司總經理陳思劼表示，海外電影人也非常關注今天上路的這部電影法。



他表示，因為先前的備忘錄中提出「海外電影人享受國民待遇」，但目前頒布的電影產業促進法中規定，「境外組織不得在境內獨立從事電影攝製活動；境外個人不得在境內從事電影攝製活動」，顯示海外電影機構需要與大陸機構合作才能在陸拍片，並未全面放開。



此外，報導提到，這部新上路的電影法規定「電影院應當合理安排由境內法人、其他組織所攝製電影的放映場次和時段，並且放映的時長不得低於年放映電影時長總和的2/3」。



這代表，即便打破引進外國電影的數量限制，最終決定票房的重要因素—排片，依然會向陸產片傾斜。



報導引述上海文化廣播影視管理局電影處副處長彭奇志表示，這項條款是對陸產電影的保護機制，「在中國國產電影還不夠強大的當下，為國產電影爭取了更多的發展空間。」



此外，大陸電影分級制度被討論多年，雖然這次仍未入法，但新規委婉提及「電影放映可能引起未成年人等觀眾身體或者心理不適的，應當予以提示。」



上海溫哥華電影學院常務副院長劉海波表示，這次法律中專門納入這項條款，對於一直被討論的電影分級來說，已經是一個端倪。



根據陸媒先前報導，自2003年以來，大陸年度總票房都有35%的年成長率，但2016僅成長了3.73%，為人民幣457.1億元（約新台幣2148億），較2015年多了16.4億，票房年增率為10多年來最低，而微幅的成長主要是靠進口片。



大陸去年共引進90部外國電影，比前一年大幅增加，與陸產電影376部相較，進口片占大陸全國票房的42%，其中，日本動畫「你的名字」票房逾5億。1060301