（中央社記者張謙香港1日電）中國大陸「兩會」舉行在即，據報導，今年「兩會」的工作重點將會是維護「習核心」的權威。



香港明報今天報導，中國人民政治協商會議將於3日在北京開幕，揭開今年大陸全國「兩會」的序幕，隨後全國人民代表大會將在5日登場。



報導引述北京消息透露，中共去年11月的第18屆中央委員會第6次全體會議上，將中共總書記習近平確立為全黨的核心，而今年「兩會」是「習核心」確立後的首次會議，加上今年將召開中共第19次全國代表大會（中共19大），維護「習核心」的權威，將成為今年「兩會」甚至全年工作的重點。



據報導，今年「兩會」的各項文件，從政府工作報告到全國人大、全國政協、最高人民法院和最高人民檢察院的工作報告，都提到「以習近平為核心的黨中央」。



同時，最近中共中央辦公廳向各地下達指令，今後其他政治局成員到地方視察，地方官員只需報告與該成員主管的相關領域的工作情況，只有總書記習近平下去視察，才需匯報當地黨委和政府的全面工作情況。



報導表示，這一規定過往從未有過，顯示進一步突顯習近平在黨內的崇高地位。



報導並引述北京接近官方智庫的消息人士說，習近平在大陸政壇的影響力將會持續20年或以上，一直到2030年。



消息說，習近平自2007年進入中共中央政治局常委、出任國家副主席之後，即顯示出強勢姿態，從籌辦北京奧運到主管港澳事務，都有出色表現，特別是領銜中共中央海洋權益工作領導小組期間，從東海釣魚島紛爭，到南海島礁建設，都取得了相當的成效。



在這段時間，他提早介入外交、軍隊事務，特別是與海軍東海、南海兩支艦隊關係密切，為他後來主持應對南海仲裁打下基礎，這也是海軍基層將領獲破格拔擢的原因。



所以，習近平能夠在上台4年就順利成為全黨的核心。



消息說，中共定下的兩個100年目標是，2021年中共建黨100年時實現全面小康，2049年中共建政100週年時全面實現現代化。



一般預料，大陸在2030年時，經濟總量將會趕上或超越美國，那也是習近平提出的「中華民族偉大復興」的目標之一。1060301