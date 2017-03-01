（中央社記者邱國強北京1日電）中國大陸國家海洋局官網上午公布，由編號2401、2337、2106等3艘中國大陸海警船組成的編隊，今天在釣魚台列嶼「領海」內巡航。



根據中國大陸國家海洋局公布的訊息，中國大陸海警船今天駛入釣魚台海域，是今年以來的第6次，上一次是在2月18日。



自2012年日本將釣魚台列嶼部份島嶼國有化後，中國大陸海警船駛入釣魚台海域便形成常態化，且經常與日本海上保安廳巡邏船形成對峙。1060301