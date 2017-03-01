中新社比勒陀利亞3月1日電 (記者 宋方燦)記者2月28日從中國駐南非使館警務組獲悉，南非近期連續發生兩起中資企業員工遭持槍搶劫案件。有關部門提醒在南中資企業員工切實做好安全防範工作。

中國駐南非使館警務聯絡官王志鋼參讚當天向近百名中資企業代表介紹了南非的安全形勢，並提出了應對建議。目前在南非的中資企業已超過300家，其中大中型企業為160家，共有2000多名中方員工在這些企業中工作。

王志鋼指出，當前南非的安全形勢總體穩定可控，不過因為朝野紛爭不斷、貧富分化加劇、失業率居高不下、大量非法移民長期滯留、社會治安情況不斷惡化等原因，多項惡性犯罪呈上升趨勢。

王志鋼透露，在南非的中國公民因刑事案件死亡人數已從過去平均每年約20人逐年下降，降到2014年的16人、2015年的15人和2016年的12人。不過，王志鋼也指出，今年前兩個月中，約翰內斯堡連續發生兩起中資企業員工遭持槍歹徒武裝搶劫案件，上周在該市的唐人街還發生一起針對中國公民的綁架案件。儘管5名被綁人質已全部平安解救，但旅南同胞仍要注意安全防範。(完)