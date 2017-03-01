南韓樂天遭陸抵制 日本樂天微博撇關係中央社 (2017-03-01 09:53)
（中央社台北1日電）南韓樂天集團撥地供THAAD使用，遭大陸民眾抵制。對此，日本電商樂天市場（Rakuten）昨天在微博發文澄清，表示與南韓樂天「除中文漢字一樣外再無任何關係」，是兩家完全不同的公司。
南韓樂天集團2月27日召開董事會，同意與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的土地換置協議。南韓媒體報導，薩德系統有望最早於5至7月在南韓部署。
南韓樂天同意撥地引發大陸網民強烈不滿，紛紛在微博要求「下架樂天」，「樂天這麼愛國，我們沒有理由不抵制它」。大陸外交部發言人耿爽昨天下午則表示，外國企業在大陸經營成功與否，要由大陸市場和大陸消費者決定。
日本樂天市場2月28日下午對此在微博張貼公告，表示「與韓國（南韓）樂天集團（Lotte）是兩家完全不同的公司。除中文漢字一樣外再無任何關係。」
這則公告在微博引起討論，許多大陸網民更留言詢問「兩家樂天果真不是一家人？」，日本樂天則不斷留言回覆表示「真不是，我們都不是一個商標，創始人也完全不是一個。是完全不一樣的兩家公司。」1060301
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
gopro hd hero．gopro black．GoPro 防水盒．incase gopro．GoPro 電池．GoPro．GoPro HERO3 銀色．gopro 頭帶．GoPro Gopro 3．GoPro HDR-AS15．GoPro 外掛．gopro 自拍．GoPro 攝影機．gopro head．gopro hero black．gopro hero 4．GoPro HERO4 銀色．Gopro 配件．GoPro HERO4 LM5．GoPro 背帶．GoPro Camera．gopro AUCMT-302．GoPro 副廠．GoPro 防水．hero 4 gopro．GOPRO 充電．GoPro 機車．GoPro 防霧．gopro hero．gopro 4
求抱抱！澳短尾矮袋鼠跳向觀光者相機前甜笑擺姿勢【北京新浪網】
美國白宮泄密事件不斷 特朗普：由奧巴馬支持所致【北京新浪網】
6旬老漢為抄近道騎牛上高速公路【北京新浪網】
楊景海任山西省公安廳黨委書記 劉傑不再擔任(圖|簡歷)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》