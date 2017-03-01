（中央社舊金山28日綜合外電報導）谷歌（Google）旗下影音分享網站YouTube今天發表提供許多直播頻道的電視串流服務YouTube TV，直接挑戰傳統的有線付費電視。



法新社報導，根據YouTube執行長沃潔斯基（SusanWojcicki），YouTube TV是為追求新聞、電影與更多節目，而沒有向有線或衛星服務簽約的年輕一代所量身打造。



根據YouTube，這項新服務將讓美國市場的訂閱者在任何裝置上，觀看美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯電視網（Fox Networks）與美國國家廣播公司（NBC）等網路，及「運動網路和數十個熱門有線電視網路」。



YouTube TＶ預定未來數月上線，每位訂閱者需月繳35美元，能訂閱6個頻道。YouTube TV藉此調整好戰略位置，與迪許網路公司（Dish Network Corp.）旗下網路電視Sling TV及電信業者AT&T公司串流電視服務DirecTV Now所謂的「美而廉收視套餐」（skinny bundles）搶觀眾。



沃潔斯基從南加州YouTube辦公室直播發表新聞簡報說：「YouTube TV是針對新世代電視迷，想看什麼、什麼時候看、想怎麼看而不想簽約的那種需求所量身打造而成。」



YouTube TV也將包括YouTube用戶創造的內容，收看的裝置則依個人需求，從手機到電視大螢幕皆可。



根據沃潔斯基，這項服務將先在美國市場上線，屆時將提供地方電視內容，而YouTube將致力讓更多地區用戶使用此服務。（譯者：中央社周莉芳）1060301