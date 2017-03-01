中新網3月1日電 據美媒1日報導，美國總統特朗普(Donald Trump)當地時間2月28日晚在國會發表演講，他將尋求迅速啟動白宮和國會的首要任務，其中包括建立新的醫療保險體系和改革稅制。

這次黃金時段演講是特朗普在就職日以來首次正式發表全國講話的機會，總統助理稱，特朗普將利用該平台強調他在上任首月採取的行動，確定以「復興美國精神」為主題的光明願景。

特朗普在周二上午接受福克斯新聞(Fox News)採訪時簡介了他演講的部分擬議主題，概述了增加軍費開支的提議、加強邊境安全的計劃和改革醫保體系的想法。

特朗普表示，他能做的就是發自內心地暢所欲言。

白宮發言人Sean Spicer日前稱，這次演講還將關注公眾安全，包括加強邊境安全和改善老兵待遇，此外還將涉及教育和就業培訓領域的經濟機會。