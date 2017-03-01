特朗普指控奧巴馬「示威泄密都是他搞出來的」北京新浪網 (2017-03-01 07:31)
美國總統特朗普上任后遭受「內外夾擊」，全美不僅接連爆發反對他的示威活動，白宮內部的泄密事件也是接連不斷。最近特朗普接受採訪時稱，反政府示威及泄密事件都是奧巴馬及其支持者幕後指使，但他並沒有提供實質證據。
據美國有線電視新聞網（CNN）2月28日報導，福克斯電視台27日專訪特朗普，問他對有關奧巴馬參與反對他的示威活動中的傳言作何評價。特朗普回答說：「我認為他在幕後，我也認為這隻是政治原因。」隨後，特朗普還指控奧巴馬及其盟友與一連串的白宮泄密事件有關。他說：「部分泄密可能來自他們。從國家安全的角度來看，有部分屬於很嚴重的泄密，但我明白這是政治的一部分，並可能會繼續發生。」不過，特朗普在節目中並未出具自證觀點的任何證據。此前特朗普曾發推文稱「所謂的憤怒群體」都是受「自由活動分子」的鼓動。
美國媒體稱，一位在任美國總統批評前任的情況實屬罕見。奧巴馬自上月中卸任后便很少對政治發表言論。而特朗普曾多次表達對奧巴馬的不滿，他在上任不久便簽署行政命令，退出由奧巴馬主導的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議，也簽署了叫停奧巴馬醫保法案的行政命令，試圖全面推翻前任的政治遺產。
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