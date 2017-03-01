陸拚電視面板 市調：欲搶韓領先地位中央社 (2017-03-01 08:54)
（中央社記者潘智義台北1日電）專業市調機構IHS指出，2017年中國大陸面板廠的產品組合將更豐富，以便伺機動搖韓廠在電視面板的領先地位。
IHS調查，中國大陸面板廠京東方出貨量持續成長，目前9吋以上平板電腦、筆記型電腦、液晶顯示器（Monitor）3類面板，合計總出貨量，已居所有面板廠之冠。
調查顯示，京東方筆電面板市占率高達29%，排名領先，群創市占率20%，排名第2，兩者的差距進一步拉大；除此之外，未來京東方的電視面板市占率也可能進一步提升。
不過，目前電視面板全球出貨量排名第1的面板廠仍是南韓樂金顯示器（LGD），市占率達21.4%，緊隨其後的分別是台廠群創的16.3%、陸廠京東方的15.9%。
從另一角度來看，若將平板電腦、筆電、液晶顯示器面板，加上電視面板，合計的整體出貨量，京東方目前已取得領先地位。
除了觀察出貨量之外，以面積計算，IHS統計，全球大尺寸面板出貨「面積」，南韓面板廠依然保持領先，樂金顯示器排名第一，市占率達24.8%，其次分別是三星顯示器，以及台廠群創。1060301
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