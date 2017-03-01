（中央社記者江明晏台北1日電）MWC堪稱科技風向球，過去經典的Nokia、黑莓捲土重來，Nokia 3310經典復刻板、及實體鍵盤的黑莓機KEYone，聲勢強壓一線品牌，經典風是否能撼動智慧機市場，有待觀察。



全球行動通訊大會(MWC)於2月27日到3月2日在西班牙巴塞隆納開展，非蘋陣營包括三星、宏達電、LG、索尼、華為、OPPO、Nokia、黑莓、Moto等手機大廠，陸續端出新品爭奇鬥豔。



值得注意的是，過去在手機市場堪稱一方之霸的Nokia、黑莓、Moto，今年都顯示出在智慧機市場捲土重來的野心，也成功創造話題，贏得市場關注。



諾基亞在離開微軟後，由HMD獲得品牌及行銷授權，抓住懷念經典的心理，諾基亞端上Nokia 3310，讓停產超過10年的經典「不死神機」重返市場，主打2G市場的功能型手機售價僅49英鎊，約合新台幣1927元，分析師認為，HMD Global讓這款當年大受歡迎的手機復活，是重新打響Nokia品牌相當聰明的方法，但能否帶動Nokia智慧機銷量，還有待觀察。



但由於台灣即將在今年6月暫停2G系統，復刻版的Nokia 3310恐無用武之地，目前中華電表態想引進3G版，可望成為吸引2G「釘子戶」的利器。



去年9月宣布正式停產手機的黑莓，今年在MWC上早早發表新機，端出搭載經典實體鍵盤的新機KEYone，內建Android作業系統，主打中階智慧手機，預計第2季開始銷售。



Blackberry過去因作業系統高度加密和實體鍵盤設計紅極一時，但卻敗在觸控螢幕普及的浪潮下，目前市占率已慘不忍睹，為挽救頹勢，Blackberry 與 TCL 通訊去年底簽署長期合作合約出擊，首款合作產出的手機「KEYone」保留黑莓機的DNA，成功在MWC上獲得注目。



另外，已被聯想（Lenovo）收購的Moto手機，也成為焦點之一，不過，曾經是手機一方之霸的Moto推出的智慧機G5系列復刻色彩就沒那麼濃厚。



幾乎每年都在MWC搶占媒體版面的三星這次並未推出旗艦手機Galaxy S8，消息確認會在3月29日才發表，這次僅發表兩款新平板電腦Galaxy Tab S3和Galaxy Book，以及Gear VR新配件，而去年度旗艦Galaxy S7 edge則在今年MWC上再度風光，S7 edge在「最佳手機與裝置」類別中，打被眾多競爭對手，被GSMA 評選為「2016最佳智慧手機」。1060301